Crise au RC Lens, l'entraineur interpelle son vestiaire

Alexis Brunet

Cette année, le RC Lens a beaucoup plus de mal en Ligue 1 que la saison dernière. Les partenaires de Florian Sotoca sont pour le moment derniers du championnat, avec seulement un point. Des mauvais résultats qui peuvent s'expliquer par le fait que les Lensois ont peut-être pris la grosse tête. Interrogé sur le sujet, Franck Haise a pris position.

Le RC Lens s'est offert une bouffée d'air frais en ce début de saison. A la peine en championnat, les coéquipiers de Kevin Danso se sont repris en Ligue des champions, puisqu'ils sont allés accrocher le point du nul à Séville. Les Lensois ont réussi à élever leur niveau de jeu, dans une compétition qu'ils n'ont pas disputé depuis de très nombreuses années.

Les Lensois ont-ils pris la grosse tête ?

Auteur d'une grosse saison 2022-2023, le RC Lens a plus de mal cette saison. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Franck Haise a nié que ses joueurs avaient pris la grosse tête, du moins si c'est arrivé, c'est inconsciemment. « Je n’ai pas eu cette conversation avec les joueurs. Ils ont peut-être eu cette conversation entre eux. Ce qui est certain, c’est que si nous perdons un peu d’humilité, on perd beaucoup choses, encore plus chez nous. Je pense que c’est plutôt de l’ordre de l’inconscient. »

Franck Haise est fier de la performance à Séville