Le RC Lens prépare un coup historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le RC Lens accueillera son premier match de Ligue des champions de la saison, et ce sera un choc ! En effet, les Sang-et-Or défieront Arsenal, grand favori du groupe. Mais comme l'annoncent Florian Sotoca et Franck Haise, les Lensois abordent ce match sans pression et avec la ferme conviction que l'exploit est possible.

Après avoir obtenu le nul sur la pelouse de Séville (1-1), le RC Lens retrouve Bollaert pour son deuxième match de Ligue des champions. Cette fois-ci, les Sang-et-Or feront face aux Gunners . Arsenal sera effectivement dans le nord de la France et se présentera en grand favori pour ce match. Pas de quoi effrayer Florian Sotoca qui croit en l'exploit.

Le RC Lens égratigne sa star du mercato https://t.co/vzvWKjn5OC pic.twitter.com/4TbRodGDnp — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

«On va essayer de les gêner»

« L'an dernier, ils ont terminé 2es avec 84 pts. Ils sont sur leur lancée en début de saison, ils sont invaincus avec un groupe sensiblement égal. On sait ce qu'il nous attend mais avec notre petite expérience, on va essayer de les gêner. Le club a mis en place des choses qui font que ça facilite les choses. On verra où on en est au bout des 90 minutes », assure-t-il en conférence de presse.

«Accueillir ce match à Bollaert, c'est du plaisir, de l'adrénaline»