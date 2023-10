Mbappé, Dembélé… Le PSG a joué cartes sur table avec cette recrue

Axel Cornic

Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a profité des départs de Lionel Messi et de Neymar pour grandement changer son attaque. Un profil assez particulier a ainsi débarqué avec Randal Kolo Muani, grande priorité de la direction parisienne, qui a l’avantage de pouvoir évoluer sur tout le front de l’attaque.

C’est un PSG plus français qu’ont voulu dessiner Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, avec pas moins de trois stars de Didier Deschamps qui ont débarqué cet été. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani, qui peuvent former à Paris l’attaque que l’équipe de France a aligné notamment lors de la dernière Coupe du monde.

Luis Enrique lance un avertissement à une star du PSG https://t.co/BIrYhrZPrU pic.twitter.com/V8O59i8RkS — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Kolo Muani, un profil particulier

Pour l’ancien du FC Barcelone, l’acclimatation prend un peu de temps et les premières critiques commencent à arriver. Ainsi, une solution a été proposée, puisqu’à l’inverse Kolo Muani a montré des choses très intéressantes… et il peut très bien évoluer sur le côté droit ! Cela permettrait à Luis Enrique de pouvoir aligner Kylian Mbappé à gauche et Gonçalo Ramos, une autre recrue estivale, dans l’axe.

Le PSG le veut dans l’axe