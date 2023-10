L’annonce a été faite en privé, le PSG tient un phénomène

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un renfort inattendu a pris place dans l’entrejeu du PSG en la personne de Warren Zaïre-Emery, s’imposant au fil des mois comme un titulaire en puissance. Une éclosion qui n’a pas surpris le club de la capitale, alors que le milieu âgé de 17 ans est promis à un grand avenir depuis longtemps en interne.

Lancé par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery apparaît aujourd’hui comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, qui n’est jamais avare de compliments le concernant. « Pour moi, c’est un joueur très complet, très professionnel et il est un exemple de ce que doit un joueur qui sort du centre de formation, humble, travailleur, professionnel au maximum, très intelligent sur le terrain et qui joue toujours avec ses coéquipiers, ce qui est une chose importante », estimait l’entraîneur du PSG après la victoire contre l’OM.

« Il y a quatre ans, l’ancien directeur du centre de formation du PSG m’avait déjà parlé de lui »

L’éclosion de Warren Zaïre-Emery n’a pas échappé à Fabrice Pancrate, l’ancien joueur du PSG prévenu très tôt de la présence d’un tel diamant brut au sein du club. « C’est une valeur sûre et une valeur montante. Il ne fait que montrer jour après jour l’étendue de son talent. Je me souviens de lui il y a quatre ans quand l’ancien directeur du centre de formation du PSG m’avait déjà parlé de lui. Il m’avait dit que s’il fallait suivre un joueur, il y avait ce petit , révèle Pancrate dans un entretien accordé à RMC. Et il ne s’est pas trompé. D’autres éducateurs du club m’avaient déjà parlé de lui. Il faisait déjà l’unanimité de tous les gars du centre qui me disaient que c’était une pépite. »

PSG : Un choix de riche pour Luis Enrique https://t.co/Dw9QG61lrL pic.twitter.com/mu8RdZNP9B — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« Très tôt, il y avait déjà l’assurance et la garantie que Warren Zaïre-Emery serait le fer de lance des titis parisiens »

« Très tôt, il y avait déjà l’assurance et la garantie que Warren Zaïre-Emery serait le fer de lance des titis parisiens. Aujourd’hui, il ne fait que démontrer tous les espoirs que l’on a placé en lui au club. Et puis je dirais il prend un plaisir déconcertant à jouer. On a l’impression qu’il est là depuis longtemps et qu’il fait partie à part entière de cette équipe. Alors que cela fait à peine un an qu’il a des bouts de match et qu’il est titulaire indiscutable seulement depuis cette année », poursuit Pancrate, ajoutant que les prochaines échéances parisiennes seront bénéfiques au développement de Warren Zaïre-Emery, à commencer par le déplacement à Newcastle ce mercredi soir.

« Warren Zaïre-Emery va s’imprégner de l’ambiance qu’il y aura »