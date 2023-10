Surprise au PSG, Luis Enrique tente un énorme coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG dispute un match crucial contre Newcastle ce mercredi soir, Luis Enrique a décidé d'aligner un onze de départ ultra offensif avec quatre attaquants devant la paire Zaïre Emery-Ugarte. Un choix fort qui semble pourtant totalement logique pour le coach espagnol qui assure que l'objectif est d'avoir un bloc qui travaille ensemble.

Tombeur du Borussia Dortmund (2-0), le PSG a rendez-vous cette fois-ci sur la pelouse de Newcastle ce mercredi soir pour un déplacement plus que périlleux. Et pourtant, Luis Enrique, comme à son habitude, n'est absolument pas frileux puisqu'il a décidé d'aligner un onze de départ ultra-offensif.

Le 1️⃣1️⃣ de départ parisien pour cette soirée de @ChampionsLeague. ✨#NEWPSG I #UCL pic.twitter.com/SZTxkmQCeM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2023

Luis Enrique aligne une équipe très offensive

En effet, le PSG se présente face aux Magpies avec un quatuor offensif composer de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Luis Enrique sort dont l'artillerie lourde. Reste à connaître l'animation de cette équipe. Est-ce qu'il s'agira d'un 4-2-4 avec Mbappé et Dembélé sur les ailes ou plus d'un 4-2-3-1 avec l'ancien Rennais positionné en numéro 10 derrière Ramos avec Mbappé et Kolo Muani sur les côtés.

«Quand on aura le ballon, on aura 11 attaquants, et quand on n'aura pas le ballon, on aura 11 défenseurs»