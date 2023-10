PSG : Il se lâche sur Mbappé, «ce n’est pas une génie»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours autant indispensable au secteur offensif du PSG avec qui il réalise un début de saison XXL, Kylian Mbappé est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Pourtant, certains journalistes trouvent que l'attaquant français manque de génie dans son jeu... Explications.

Du haut de ses 24 ans et alors qu'il enchaine les saisons pleines au PSG depuis maintenant plus de six ans, Kylian Mbappé n'a plus à prouver qu'il est un véritable phénomène, et une référence ultime dans le football français. Mais le numéro 7 du PSG est-il pour autant un génie du ballon rond, à l'image de certaines légendes comme Pelé, Ronaldo, Diego Maradona ou encore Zinedine ZIdane ?

« Un crack absolu, mais pas un génie du foot »

Au micro de Radio France Bleu , le journaliste Didier Roustan a livré un point de vue assez radical sur l'attaquant du PSG : « Pour moi, Mbappé n’est pas un génie du foot. C’est un crack absolu. Un homme de son époque. Pour moi, le football est une affaire d’émotion. J’aime beaucoup Mbappé et chapeau bas pour tout ce qu’il fait, mais je ne payerais pas pour voir Mbappé, je payerais une place pour voir jouer Javier Pastore », estime-t-il.

Un avenir incertain au PSG

Le débat est donc amorcé sur le génie ou non de Kylian Mbappé, mais en attendant, son avenir au PSG est encore loin d'être réglé, lui qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Et le Real Madrid rôde encore et toujours dans ce dossier...