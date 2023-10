Le PSG tient «une pépite» qui va signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable cette saison dans l'entrejeu du PSG alors qu'il n'est âgé que de 17 ans, Warren Zaïre-Emery est la sensation de ces derniers mois au sein du club de la capitale. Et Fabrice Pancrate explique que ce phénomène, sur le point de signer une prolongation de contrat, fait parler depuis déjà plusieurs années dans les coulisses du PSG.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery n'en finit plus d'impressionner au PSG. Après avoir été lancé dans le grand bain professionnel l'an passé par Christophe Galtier, le jeune milieu de terrain franchit un nouveau cap cette saison en devenant un titulaire indiscutable du PSG sous les ordres de Luis Enrique. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité dès le mois d'août dernier, Zaïre-Emery est proche de signer une prolongation de contrat avec son club formateur.

« L’ancien directeur du centre de formation du PSG m’avait parlé de lui »

Interrogé par RMC Sport , Fabrice Pancrate se livre sur le phénomène Zaïre-Emery au PSG : « Warren, c’est une valeur sûre et une valeur montante. Il ne fait que montrer jour après jour l’étendue de son talent. Je me souviens de lui il y a quatre ans quand l’ancien directeur du centre de formation du PSG m’avait déjà parlé de lui. Il m’avait dit que s’il fallait suivre un joueur, il y avait ce petit. Et il ne s’est pas trompé. D’autres éducateurs du club m’avaient déjà parlé de lui. Il faisait déjà l’unanimité de tous les gars du centre qui me disaient que c’était une pépite », indique l'ancien l'attaquant, passé par le PSG entre 2004 et 2009.

« L’impression qu’il est là depuis longtemps »