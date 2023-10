PSG : Riolo dégoupille sur Mbappé et ses «soirées de débauche» !

Thomas Bourseau

Ne se trouvant pas dans une forme optimale en ce moment, Kylian Mbappé aurait une vie nocturne relativement active à Paris dernièrement selon Daniel Riolo qui a lâché de croustillantes révélations sur RMC mercredi soir après la déroute du PSG à Newcastle (4-1).

Kylian Mbappé jouerait-il un double jeu ? En février dernier, après la défaite concédée face au Bayern Munich en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (1-0), Mbappé demandait publiquement à ses coéquipiers de bien se préparer pour le match retour en dormant et en mangeant bien. Ce message était un avertissement pour les joueurs appréciant faire la fête.

«C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment»

Néanmoins, et alors que Kylian Mbappé ne se trouve pas dans la forme physique de sa vie actuellement, Daniel Riolo a révélé mercredi soir à l’ After Foot que l’attaquant du PSG commencerait petit à petit à se faire un nom dans la vie nocturne parisienne. « Mbappé, je me souviens de sa phrase contre Neymar (Il faudra bien manger, bien dormir). Cet été, il a fait une préparation moisie. Et quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment ».

«Il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule»