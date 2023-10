Le PSG reçoit déjà une candidature pour remplacer Luis Enrique

La rédaction

Luis Enrique vient de débarquer au PSG et son travail est unanimement salué. Pourtant, certains profils ne cachent pas leurs envies de lui succéder sur le banc. C'es notamment le cas de Claude Makélélé, ancien joueur de la formation parisienne et adjoint de Carlo Ancelotti. Mais l'ancien international tricolore a fait connaître ses conditions.

Il n'est pas question d'un départ de Luis Enrique dans un avenir proche. Mais certains anciens du PSG n'hésitent pas à proposer leurs services. C'est le cas de Claude Makélélé, ancien joueur et adjoint de Carlo Ancelotti dans la capitale. Libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier, l'ancien international français souhaite retrouver un banc comme il l'a confié lors d'un entretien accordé à beINSPORTS.

Makélélé veut entraîner

« Oui c’est un de mes objectifs, mais je prends mon temps car j’ai réalisé ans ce métier qu’il faut être dans la politique, compréhensible, faut faire des concessions. Et je pense qu’en tant qu’entraîneur c’est compliqué. On ne peut pas se concentrer à faire des concessions. J’estime qu’il faut être un entraîneur, il faut être connecté avec le patron, comprendre le projet et qu’il nous donne la main. A partir du moment où il y a des intermédiaires autour, on a une survie de six mois, et cela ne m’intéresse pas » a lâché Claude Makélélé.

Makélélé ouvre la porte au PSG