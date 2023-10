Le PSG reçoit un conseil après un transfert à 90M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de miser près de 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort. Mais l'international français connaît des débuts poussifs sous le maillot parisien. Son ancien coach en Allemagne, Oliver Glasner explique d'ailleurs quelle est la meilleure position de Kolo Muani sur le front de l'attaque.

Le mercato estival aura été l'occasion pour le PSG de renforcer son secteur offensif. C'est ainsi que plusieurs attaquant ont débarqué dont Randal Kolo Muani, recruté pour environ 90M€. Mais les débuts de l'international français ne sont pas encore totalement convaincants. Son ancien entraîneur à l'Eintracht Francfort, Oliver Glasner, donne donc des conseils pour l'utiliser au mieux.

Le PSG lâche une réponse et prépare du lourd sur le mercato https://t.co/Q93mo21fTR pic.twitter.com/odWxoVh0XP — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

«Kolo Muani était notre numéro 9 également, mais il avait une grande liberté»

« On jouait avec trois défenseurs centraux, un peu comme le PSG quand ils ont le ballon et qu'ils font monter Hakimi. Kolo Muani était notre numéro 9 également, mais il avait une grande liberté. Je ne pouvais pas lui demander de rester dans la surface en attendant les ballons. Il fallait qu'il puisse trouver les espaces dans la défense. C'est pour ça qu'il y avait Götze et Lindstrom qui venaient toujours en soutien pour que Randal puisse venir dans le coeur du jeu, puis repartir très vite en utilisant sa vitesse. On jouait aussi avec deux numéros 8 qui servaient de relais dans le jeu de Randal. C'était important pour lui d'avoir ces joueurs autour de lui », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Pour moi, ce n'est pas un joueur de côté»