PSG : Il dénonce «un vrai problème» avec cette recrue !

Recruté par le PSG pour 60M€ durant le mercato estival, Ousmane Dembélé peine encore à trouver son rythme de croisière sous ses nouvelles couleurs. Et Daniel Riolo livre son point de vue sur les difficultés de l'ancien joueur du FC Barcelone dans la capitale.

Avec les départs de Neymar et Lionel Messi cet été, le PSG était en quête de sang neuf dans le secteur offensif avec des profils capables d'animer le jeu, et c'est notamment la raison pour laquelle Ousmane Dembélé a été recruté en provenance du FC Barcelone pour 60M€. Mais depuis le début de la saison, l'attaquant de l'équipe de France ne parvient pas vraiment à retrouver son meilleur niveau avec le PSG, avec toujours aucun but au compteur et seulement une passe décisive délivrée.

« C’est un vrai problème »

Dans l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a livré son sentiment sur l'international français : « Dembélé depuis qu’il est au PSG c’est pas bon, pas performant, il n’a pas encore mis un but… C’est un vrai problème, à tel point que tu te demandes si dans un 4-3-3, Kolo Muani ne va pas lui prendre sa place pour que Ramos joue devant », estime l'éditorialiste de RMC .

« C’est un peu pénible »