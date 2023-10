Le PSG a bloqué le transfert d’une star, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Arrivé en 2012, Marco Verratti a quitté le PSG il y a quelques semaines pour s’engager avec Al-Arabi, au Qatar. Mais l’international italien avait déjà été proche de s’en aller il y a six ans, lors du mercato estival 2017. Il voulait alors rejoindre le FC Barcelone, mais Nasser Al-Khelaïfi avait bloqué son départ.

Le 13 septembre dernier, le PSG a officialisé le départ de Marco Verratti. C’est une histoire qui aura duré 11 ans qui est arrivée à son terme, mais elle aurait pu prendre fin bien avant. Lors de l’été 2017, le milieu italien voulait rejoindre le FC Barcelone, comme l’a indiqué son agent de l’époque, Donato Di Campli : « Braida et l'ancien directeur Fernandez sont venus à Paris, chez Marco. Le joueur m'a donné le feu vert pour monter l'opération, puis tout a été bloqué… », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Calciomercato .

«Verratti a dit au PSG qu'il voulait aller à Barcelone»

« Le président Al-Khelaifi a tout bloqué ? Oui, lui. Verratti a dit au PSG qu'il voulait aller à Barcelone, j'étais en vacances avec lui à Ibiza et je préférais qu'il aille directement de là-bas à Barcelone sans passer par Paris pour s'entraîner. J'avais peur qu'ils ne le laissent pas partir », a ajouté Donato Di Campli. « Avec nous, il y avait aussi Maxwell, cette année-là joueur du PSG et aujourd'hui agent qui s'est occupé du transfert de Marco au Qatar. Parce que dans le football, à la fin, tous les cercles se referment… »

«Marco a été enfermé dans une pièce où ils lui ont dit qu'ils prendraient Neymar»