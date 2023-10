Le PSG a réalisé un coup de maître sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un recrutement passé quasiment inaperçu, mais en rapatriant Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig, le PSG a frappé très fort. Et pour cause, après sa saison remarquable avec le PSV Eindhoven, le crack néerlandais était dans le viseur des plus grands clubs européens, tels que Manchester City et le FC Barcelone. Mais le PSG disposait d'une option qui lui a permis de devancer la concurrence.

Xavi Simons n'aura été que de passage à Paris cet été, mais son retour est toutefois un évènement important. En effet, auteur d'une magnifique saison au PSV Eindhoven, le crack néerlandais a été rapatrié par le PSG, avant d'être prêté dans la foulée au RB Leipzig où il continue de flamber.

Le PSG écœure City et le Barça pour Xavi Simons

Et selon les informations de 90min , le PSG n'était pas seul dans ce dossier. Compte tenu de sa saison impressionnante au PSV Eindhoven, Manchester City et le FC Barcelone semblaient très intéressés par un transfert de Xavi Simons. Conscient de l'intérêt suscité par le crack, le PSG a donc levé l'option pour le rapatrier. Au grand dam de Pep Guardiola et Xavi.

Xavi Simons de retour au PSG en 2024 ?