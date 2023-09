Le PSG se débarrasse de Verratti, voilà les raisons

Thibault Morlain

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti aura écrit une très belle page de l’histoire moderne du club de la capitale. Mais voilà que cela s’est terminé lors de ce mercato estival. Pas dans les plans de Luis Enrique, Verratti a quitté le PSG et va désormais poursuivre sa carrière au Qatar. Mais pourquoi un tel choix du nouvel entraîneur parisien ? Des réponses ont été apportées.

Le PSG a fait un grand ménage dans son effectif cet été. Ne comptant pas sur de nombreux joueurs, Luis Enrique a poussé plusieurs éléments à s’en aller. Ça a notamment été le cas pour Marco Verratti. Malgré son passé avec le PSG, l’Italien a été poussé vers la sortie et au final, il a été vendu pour 45M€ au club qatari d’Al-Arabi.

« Enrique déteste les écarts de conduite »

Dans un chat pour Le Parisien , Dominique Sévérac est revenu sur les raisons qui ont poussé le PSG à se séparer de Marco Verratti. Il a alors expliqué : « Les vraies raisons sont déjà connues: l'hygiène de vie de Marco Verratti. « Avec moi, tu ne joueras jamais », lui a dit le coach espagnol, qui déteste les écarts de conduite, les joueurs qui sortent tous les soirs, quel que soit leur rendement sur le terrain ensuite ».

« Verratti, c'était bien mais ça aurait pu être mieux »