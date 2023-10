Les révélations choquantes d'un banni du PSG

Thibault Morlain

Cet été, le PSG voulait se débarrasser d'Hugo Ekitike, souhaitant notamment l'utiliser comme monnaie d'échange avec l'Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Alors que le Français a refusé d'aller en Allemagne, il a fini par rester à Paris, où il se retrouve aujourd'hui complètement mis à l'écart. Banni, Ekitike vit des moments compliqués. De quoi même choquer certains de ses coéquipiers au PSG.

Si le PSG a réussi à recruter Randal Kolo Muani, l'opération aurait pu capoter puisqu'Hugo Ekitike n'a pas voulu rejoindre l'Eintracht Francfort. Resté à Paris, l'ancien de Reims a alors déclenché la colère de la direction parisienne qui lui fait aujourd'hui payer le prix fort. En effet, Ekitike ne joue plus avec le PSG de Luis Enrique et va devoir prendre son mal en patience et attendre au moins jusqu'à janvier pour trouver une solution. En attendant, le Parisien doit traverser cette période de turbulences tant bien que mal.

Ekitike raconte son calvaire au PSG

Samedi dernier, à l'instar de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou encore Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike était lui aussi au Zénith de Paris pour assister à la soirée MMA du PFL et voir le combat de Cédric Doumbé. Comme le révèle SportsZone , Ekitike a alors retrouvé d'autres joueurs de football après cette soirée et au moment d'évoquer sa situation au PSG, il aurait « choqué » certains de ses collègues.

« Ekitike va quitter le PSG en janvier »