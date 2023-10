Le PSG lance une révolution, l'entraineur balance tout

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a mis en place un jeu tourné vers l'offensive et avec un pressing intense dès la perte du ballon. Une philosophie de jeu révolutionnaire à Paris. Et comme l'a affirmé le nouvel entraineur du PSG, il souhaite que ses joueurs adoptent ce plan en permanence quoi qu'il arrive.

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Dès sa signature à Paris, le technicien espagnol a demandé à ses joueurs d'adopter un plan de jeu très offensif. De surcroit, Luis Enrique veut que ses joueurs pressent avec intensité dès la perte de balle, et ce, de la première à la dernière minute de tous les matchs.

«Jouer tout le match de la même manière»

Interrogé par PSG TV avant le déplacement à Newcastle ce mercredi soir en Ligue des Champions, Luis Enrique a décrypté sa philosophie de jeu, qu'on n'a jamais vu à Paris. « J'y ai déjà joué (à St James' Park). Nous connaissons l'ambiance que nous allons trouver. C'est une façon de prendre du plaisir même si c'est en tant que rival, et c'est très motivant. Ce que vous recherchez, c'est essayer de générer collectivement une idée, ce que vous pensez être la meilleure façon de gagner des matches en attaque et en défense. Cela demande un changement d'attitude en fonction du moment, de la façon dont vous devez préparer les matches, de la façon dont vous devez jouer lorsque le résultat va dans un sens ou dans l'autre, s'il y a des changements, sinon, il y a beaucoup de choses éparpillées que vous devez rassembler comme dans un puzzle. Nous allons jouer chaque match de la même manière. Peu importe si nous allons finir par bien ou mal faire, c'est l'idée » , a précisé le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Nous cherchons à gagner le match avec nos armes»