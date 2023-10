Snobé par deux buteurs, le PSG va repartir à l'assaut

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté de boucler les transferts de Rafael Leão (AC Milan) et de Victor Osimhen (Napoli), sans succès. Malgré les arrivées de six nouveaux attaquants, le club de la capitale compterait revenir à la charge pour les deux pensionnaires de Serie A.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, le PSG a laissé filer à la fois Lionel Messi (Inter Miami) et Neymar (Al Hilal). Pour combler le départ de ces deux stars, le club de la capitale a recruté six joueurs à vocation offensive au total : Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Malgré toutes ces arrivées, le PSG compterait renforcer davantage sa ligne offensive.

Leão et Osimhen ont snobé le PSG

Très performants sous les couleurs de l'AC Milan et du Napoli, Rafael Leão et Victor Osimhen étaient dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival. Toutefois, ces deux buteurs ont préféré rester dans leur club respectif à l'intersaison. Malgré tout, le club emmené par Luis Enrique n'aurait pas oublié Rafael Leão et Victor Osimhen.

Le PSG n'a pas oublié Leão et Osimhen