Un transfert XXL échappe au PSG, une star du Real Madrid a fait le forcing

Dans le viseur du PSG ces derniers mois, Nasser Al-Khelaïfi n’ayant d’ailleurs pas caché tout le bien qu’il pensait de lui, Jude Bellingham a finalement rejoint le Real Madrid durant le mercato. Une décision que savourent aujourd’hui les Merengue, dont Vinicius Jr, qui a fait le forcing pour convaincre l’Anglais de venir.

Impressionnant sous le maillot du Borussia Dortmund, Jude Bellingham n’avait pas laissé indifférents les cadors européens, y compris le PSG. « C'est un joueur fantastique, quel joueur , s’enflammait le président Nasser Al-Khelaïfi durant la Coupe du monde . L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui. » Le PSG avait été cité parmi les prétendants au milieu de terrain, qui a finalement pris le chemin de l’Espagne.

Le Real Madrid a raflé la mise pour 103M€

Cet été, le Real Madrid a frappé un grand coup en s’attachant les services de Jude Bellingham pour 103M€ hors bonus. Et le principal intéressé n’a pas tardé à justifier l’investissement réalisé par les Merengue , totalisant déjà 8 réalisations et 3 passes décisives en 9 rencontres disputées. Ce mardi contre Naples (3-2), Bellingham a encore marqué les esprits, inscrivant un but et délivrant une offrande pour Vinicius Jr, ravi de pouvoir compter sur le milieu dans son équipe.

« J'envoyais des SMS presque tous les jours »