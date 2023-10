Mercato : Après Laurent Blanc, le boss de l’OL vire encore un entraîneur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laurent Blanc n’est plus le seul entraîneur de la galaxie Eagle à avoir pris la porte ces dernières semaines. Tout comme l’OL, Botafogo a décidé de se passer des services de son technicien, à savoir Bruno Lage, dont le nom avait justement été évoqué chez les Gones avant la nomination de Fabio Grosso.

John Textor traverse une grosse zone de turbulences actuellement. L’OL est en crise, dernier de Ligue 1 sans aucune victoire au compteur depuis le début de la saison. L’arrivée de Fabio Grosso sur le banc en lieu et place de Laurent Blanc n’a pas encore eu l’effet escompté, alors que d’autres affaires secoue le club rhodanien, qui se retrouve au cœur d’une une enquête de la FIFA pour le transfert d’Ernest Nuamah et qui pourrait voir l’un de ses investisseurs plier bagage.

«Ce sont des conneries» : Le vestiaire de l’OL explose en pleine crise https://t.co/0ywWi3QvUH pic.twitter.com/tX2Of9SRzy — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Comme Laurent Blanc, Bruno Lage quitte Botafogo

Et John Textor n’est pas plus tranquille ailleurs, puisque Botafogo, autre club qu'il détient, a également décidé de changer d’entraîneur et ce alors que la formation brésilienne est leader du championnat avec sept points d’avance. Bruno Lage paye la série de mauvais résultats depuis un mois, avec trois défaites et un nul.

La greffe n’a pas pris

Alors qu’il ne faisait pas l’unanimité auprès des joueurs et des supporters, Bruno Lage, nommé en juillet, plie donc bagage. Lucio Flavio prend la tête de l’équipe première, lui qui avait accompagné Claudio Caçapa durant son intérim en juillet.