Désastre à l’OL, Riolo annonce le coupable

L'OL vit un cauchemar en ce début de saison. Sa situation sportive est critique et pour ne rien arranger, certains investisseurs se détacheraient de John Textor. Mais selon certains chroniqueurs comme Daniel Riolo, la faute ne doit pas être mise sur le dirigeant américain, mais bien sur Jean-Michel Aulas. Il a dévoilé les raisons au micro de RMC.

Lanterne rouge du championnat, l'OL est déjà en danger. Sa place en Ligue 1 est menacée, tout comme sa survie dans le monde professionnel. En interne, certains dirigeants craignent une disparition du club comme l'a confié Team Football. D'autant que John Textor se ferait lâcher par certains supporters. Lors de l' After Foot , Daniel Riolo s'est prononcé sur la crise lyonnaise et n'a pas hésité à mettre la faute sur Jean-Michel Aulas.

« Aulas a construit et a détruit ce club »

« Quand je parlais du Gang des Lyonnais, du fait qu’Aulas était devenu un problème depuis des années… On a quand même appris récemment qu’un gamin allumait sur Twitter à droite à gauche était payé par le club. Ce qu’il se passe au PSG me fait également penser à ce qu’il se passe à Lyon. Aulas a pleins de journalistes potes, on les connaît tous, mais il faisait aussi ça, payer des mecs qui répandent de fausses informations et à l’arrivée, on épargnait les vrais responsables. Depuis des années, le seul responsable de l’état actuel du club, c’est Aulas. Aulas, il a construit et il a détruit ce club » a lâché Riolo. Ancien de l'ASSE, Jean-Michel Larqué est du même avis.

Jean-Michel Larqué est du même avis