«Guignol», le boss de l’OL se fait fracasser !

Pierrick Levallet

L'OL n'y arrive pas. Depuis le début de saison, les joueurs lyonnais se montrent très décevants. Lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien ne parvient pas à redresser la barre malgré l'arrivée de Fabio Grosso. De ce fait, Christophe Dugarry a tenu à alerter le vestiaire olympien et n'a pas manqué de lâcher un gros tacle à John Textor.

«C'est un guignol»

« Les joueurs sont incapables de faire trois passes et de gagner un match. Je veux bien que l'on tape sur Textor, on l'a fait et on le refera. C'est un guignol ! C'est un guignol. Il n'aurait jamais fallu lui vendre le club. C'est un guignol on le sait mais j'en appelle à la responsabilité des joueurs. Incapables de gagner un match ou de jamais mener au score » a pesté le champion du monde 1998 dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Mettez-vous des coups de tête dans le vestiaire»