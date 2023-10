OL : En pleine crise, il craque en direct

Thomas Bourseau

Nouveau coup dur pour l’OL en ce début de saison cauchemardesque où les défaites s’enchaînent comme en atteste la contreperformance lyonnaise à Reims ce dimanche (0-2). Formé à l’OL, Corentin Tolisso n’a pas pu contenir son émotion après la nouvelle déroute de son club de coeur.

Les semaines se suivent et se ressemblent à l’OL. Depuis le début de la saison, le club rhodanien n’est pas parvenu une seule fois à sortir victorieux d’une rencontre de Ligue 1. Hormis deux matchs nuls sur un score vierge à chaque fois contre l’OGC Nice et Le Havre, l’OL s’est systématiquement incliné face à ses adversaires.

L’OL tombe encore en Ligue 1

Ce dimanche, sur la pelouse du Stade de Reims (0-2), l’OL a une nouvelle fois été défait malgré la volonté de son nouvel entraîneur Fabio Grosso d’introduire une discipline de travail spéciale au sein de l’effectif.

🔚 C'est terminé à Reims.Prochain match à la maison face au FC Lorient, le dimanche 8 octobre à 15h 🔜🔴🔵2-0 #SDROL pic.twitter.com/eYgxD8AAzR — Olympique Lyonnais (@OL) October 1, 2023

«Je ne sais pas quoi vous dire…Je suis touché»