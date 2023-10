Un champion du monde débarque à l’OM et enflamme la Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 2006 et ancien coach du Milan AC, Gennaro Gattuso a été choisi pour remplacer Marcelino à la tête de l'OM. Le technicien italien arrive en France avec une réputation d'homme parfois survolté sur son banc. Mais certains coachs de Ligue 1 estiment que l'ancien joueur pourrait métamorphoser l'OM cette saison.

Gennaro Gattuso a dirigé son premier match ce samedi. Face à l'AS Monaco, l'Italien a fait ses grands débuts en Ligue 1, quelques jours après la signature de son contrat. Lié à l'OM jusqu'à la fin de la saison, il va devoir terminer à l'une des quatre premières places pour rester à Marseille au-delà de cet exercice. Mais pour son adversaire du soir, Adi Hütter, l'arrivée de Gattuso devrait être bénéfique pour l'OM.

« Il va apporter de nouvelles idées à l'OM »

« Quand on parle de Gennaro Gattuso, on se souvient du grand footballeur, il a été phénoménal avec l'équipe nationale d'Italie. Il a été champion du monde en 2006 et j'ai aimé son agressivité au Milan AC. C’était un joueur très agressif (...) Il va apporter de nouvelles idées à l'OM, de nouvelles émotions à l'OM. L’OM est l’un des plus gros clubs en France. Les joueurs voudront se montrer à leur nouveau coach. Ce n’est jamais facile pour un nouvel entraîneur de changer beaucoup de choses » avait lâché l'entraîneur de l'AS Monaco en conférence de presse.

Grosso a hâte de retrouver Gattuso