OM : Riolo valide une annonce surprise de Gattuso !

Jean de Teyssière

L'OM a du faire face à la démission surprise de Marcelino le 19 septembre dernier après la réunion houleuse qui avait eu lieu la veille entre les supporters de l'OM et la direction marseillaise. Gennaro Gattuso est donc arrivé pour tenter d'éteindre l'incendie. Le technicien italien a d'ailleurs révélé que si l'OM ne finissait pas dans les quatre premiers de Ligue 1 cette saison, il partirait. Une façon de parler qui a beaucoup plu à Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC.

L'OM est donc reparti sur de nouvelles bases cette saison avec la nomination de Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur. L'Italien, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche devrait faire bouger pas mal de choses à l'OM et a déjà donné un indice clair sur son avenir avec le club phocéen.

«J’ai envie de finir dans les 4 premiers sinon je rentre chez moi»

Lors de la présentation de Gennaro Gattuso à la presse ce jeudi, le technicien italien a déjà évoqué son avenir avec l'OM : « J’ai un prolongement de contrat qui dépend de l’Europe. J’ai envie de finir dans les 4 sinon je rentre chez moi. L’objectif c’est d’être dans les 4, mon contrat en dépend. »

Le PSG imité par l’OM pour son entraîneur ? https://t.co/76p2ImO6hJ pic.twitter.com/qWmQVRR9ub — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

«Ça va motiver tout le monde»