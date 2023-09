Nouveau fiasco, ça chauffe à l’OL

Arnaud De Kanel

Il n'y a pas qu'à l'OM que la situation est tendue. Depuis le début de la saison, l'OL est au plus mal. Rien ne s'est arrangé pour les Gones qui se sont de nouveau inclinés samedi soir, face à Brest (1-0). Ce revers a provoqué l'énervement d'Alexandre Lacazette qui s'est retenu de dire certaines vérités pour ne pas mettre le feu au vestiaire.

C'est la crise à l'OL. Samedi soir, Fabio Grosso dirigeait son premier match à la tête des Gones mais l'Italien n'a pas fait de miracle. Son équipe s'est fait malmenée de bout en bout par le Stade Brestois avant de craquer dans les dernières minutes. L'OL est donc la seule équipe du championnat, avec Clermont, à n'avoir toujours pas gagné un match. Les Lyonnais pointent à l'avant dernière place du classement de Ligue 1 et sont relégables. Le vestiaire semble désemparé, à l'image d'Alexandre Lacazette.

«Je vais faire attention à ce que je dis parce que je n'ai pas envie de déraper»

Le capitaine de l'OL est très en colère. Au coup de sifflet final, il s'est arrêté au micro de Canal+ pour livrer son ressenti sur la rencontre et il s'est retenu de ne pas dire tout ce qu'il pensait par peur de « déraper ». « On joue avec la peur. Je vais faire attention à ce que je dis parce que je n'ai pas envie de déraper, mais… Ça se répète, c'est toujours pareil chaque week-end. On se dit les mêmes choses, on parle dans le vestiaire et on fait encore les mêmes choses sur le terrain. Ce n'est pas facile, c'est à nous de trouver les solutions », a déclaré Alexandre Lacazette, très énervé et insistant sur le fait de se canaliser devant les caméras.

«Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi à la télé»