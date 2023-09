Révolution à l'OL, ce joueur annonce une catastrophe

Jean de Teyssière

L'électrochoc espéré à l'Olympique lyonnais n'a pas eu lieu. Fabio Grosso n'a pas réussi à redresser un OL totalement malade, amorphe et qui a à nouveau perdu en Ligue 1, cette fois-ci face au Stade brestois (0-1). Au terme d'une prestation catastrophique, les joueurs ont du mal à trouver les mots sur cette situation, même si pour Maxence Caqueret le constat est clair : l'OL est en crise.

Fabio Grosso espérait pourtant que sa venue allait changer les choses à l'OL : il n'en est rien. En tout cas pas encore. Sa promesse de jeudi n'a pas été tenue, lorsqu'il avouait en conférence de presse la chose suivante : « Je sais où je veux arriver dans ma tête. Mon objectif est de donner de l'enthousiasme aux gens qui viennent au stade. Et avoir du respect pour eux, ça veut dire tout donner sur le terrain. Ce n'est qu'à partir de cette base qu'on développera des choses tactiques ». Et aujourd'hui, le constat est terrible.

L'OL n'a pas existé contre Brest

Les statistiques du match entre Brest et l'OL tournent presque à l'humiliation pour l'OL. Au niveau des expected goals, l'OL n'en a obtenu que 0,03, pire total de sa saison. L'OL a aussi concédé 27 tirs, dont 11 cadrés, pour seulement six tentatives. Rien ne va à l'OL et ce sont les joueurs qui en parlent le mieux.

«Une fois de plus, c'est inadmissible, oui, c'est une crise»