La folle histoire du nouvel entraîneur de l’OM avec la famille Zidane

Comme Zinedine Zidane, Jacques Abardonado est né dans la cité de la Castellane à Marseille. Alors qu'il vient de prendre la succession de Marcelino pour assurer l'intérim à la tête de l'OM, celui que l'on surnomme Pancho s'était souvenu il y a quelques années d'une rencontre imprévue avec le père du Ballon d'Or 1998.

Un enfant de la Castellane à la tête de l’OM, les supporters phocéens en rêvent depuis de longues années et c’est désormais le cas. Mais ce n’est pas Zinedine Zidane, originaire de ce quartier situé entre le 15e et 16e arrondissement de Marseille, qui va diriger le club phocéen ce dimanche face au PSG, mais bien Jacques Abardonado.

Comme Zidane, Pancho Abardonado a grandi dans la cité de la Castellane

Ancien adjoint de Marcelino, celui que l’on surnomme « Pancho » a remplacé au pied levé l’Espagnol parti cette semaine pour assurer l’intérim. Comme Zizou , Jacques Abardonado est un enfant de la ville de Marseille et garde de nombreux souvenirs en tête, dont une rencontre imprévue avec le père du Ballon d’Or 1998.

« Le papa de Zidane habitait juste au-dessus de la place »