Le nouvel entraineur de l'OL a lancé une révolution

Laurent Blanc a été remercié après la claque reçue face au PSG au Groupama Stadium lors de la quatrième journée de Ligue (1-4), et c'est Fabio Grosso, ancien défenseur de l'OL, qui a pris les rênes de l'équipe. Il disputera son premier match avec sa nouvelle équipe ce samedi face à Brest, et ce qui est sûr, c'est que les joueurs lyonnais vont énormément travailler cette saison.

Un changement d'entraîneur rime souvent avec révolution, et l'arrivée de Fabio Grosso à la place de Laurent Blanc ne déroge pas à la règle. L'entraîneur de l'OL espère que sa façon de travailler se verra déjà face à Brest ce samedi à 21h.

«Je n'aime pas trop le repos»

Le changement flagrant à Lyon après l'arrivée de Fabio Grosso, c'est la charge d'entraînement durant la semaine. Auparavant, les Lyonnais disposaient d'un jour de repos le lundi, supprimé par le champion du monde en 2006, qui était présent en conférence de presse jeudi : « Je n'aime pas trop le repos. Ce n'est pas pour embêter qui que ce soit, on fait simplement les choses qu'on pense les meilleures pour grandir. » Mais ce nouveau programme aurait été « t rès bien accueilli » par son groupe selon lui.

Nuamah raconte les premiers jours de Grosso

La nouvelle recrue de l'OL, Ernest Nuamah voit déjà une différence entre les deux entraîneurs, comme il l'a annoncé en conférence de presse jeudi : « La grande différence est que le nouveau coach veut former un groupe. Il veut qu'on travaille collectivement et non pas individuellement. Il veut qu'on fasse beaucoup de courses vers l'avant et qu'on ne soit pas statiques. »

«Mon objectif est de donner de l'enthousiasme aux gens qui viennent au stade»