Mercato : L’OL sort du silence, une révolution se prépare

Benjamin Labrousse

Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL a une fois de plus chuté ce dimanche après-midi. Les hommes de Fabio Grosso se sont inclinés sur la pelouse du Stade de Reims (2-0), et confirment chaque semaine les inquiétudes à leur égard. Propriétaire du club rhodanien, John Textor a publié un long communiqué dans lequel il annonce des changements en janvier prochain.

Propriétaire de l’OL, John Textor a publié un communiqué sur son site internet ce dimanche après la défaite lyonnaise face à Reims (2-0) : « Le football est le football et il est parfois cruel. Malheureusement, bien que le coach et l’équipe aient travaillé intensivement durant toute la semaine, nous avons perdu notre match aujourd’hui. Je sais à quel point il est difficile pour les supporters de continuer d’apporter leur soutien, mais je n’ai d’autre choix que de vous demander de continuer à le faire - d’apporter un encouragement positif à une équipe fragile, même dans des circonstances difficiles. Il incombe à notre équipe de jouer mieux, mais la colère et la pression des supporters ne donneront certainement pas de meilleurs résultats. Cette équipe a besoin de vos encouragements, probablement plus que jamais » .

OL : En pleine crise, il craque en direct https://t.co/BrzCwT0Lro pic.twitter.com/T2861CD7Pl — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

« Fabio fait un travail solide »

Le président de l’OL en a également profité pour afficher son soutien envers le nouvel entraîneur Fabio Grosso : « Fabio fait un travail solide. Il en apprend davantage sur ses joueurs chaque jour. Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d’autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n’apprend pas toujours de choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence » .

« En janvier, nous n’aurons aucune limite »