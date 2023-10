PSG : Transfert à 222M€ de Neymar, il a réglé les problèmes

Thibault Morlain

En 2017, le PSG n’a pas hésité à lâcher 222M€ pour recruter Neymar. La clause du Brésilien ayant été payée, le FC Barcelone n’a rien pu faire pour celui qui était alors le compère de Lionel Messi. En Catalogne, il a alors fallu dû digérer ce départ de Neymar. Une mission pas simple pour l’entraîneur de l’époque, Ernesto Valverde. Mais ce dernier estime tout de même avoir réussi.

Désormais en Arabie saoudite, Neymar a mis un terme à son aventure de 6 ans au PSG. C’est en 2017 que le Brésilien a posé ses valises au sein du club de la capitale. Un transfert qui reste aujourd’hui encore un record puisque Neymar est toujours le joueur le plus cher de l’histoire. Si le FC Barcelone avait alors empoché 222M€ de la part du PSG, il a fallu se faire à son absence.

Le PSG accorde une réduction pour ce transfert à 10M€ https://t.co/iGK1HPt2LZ pic.twitter.com/Z3ponuCQTv — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Valverde succède à Luis Enrique à Barcelone

Arrivé également en 2017 sur le banc du FC Barcelone, Ernesto Valverde a donc dû gérer ce départ de Neymar. L’ex-entraîneur du club catalan a d’ailleurs expliqué à ce sujet pour Relevo : « Je suis arrivé après un grand entraîneur qui a été Luis Enrique, avec une équipe déterminée ».

« Neymar est parti et j’ai essayé de faire du mieux que j’ai pu »