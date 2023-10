Il lâche une grande annonce sur son avenir au PSG

Alexis Brunet

En ce début de saison, Vitinha s'est fait une place de choix au sein du milieu du PSG, et son association avec Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery emballe les supporters parisiens. Le trio de l'entrejeu pourrait bien durer un certain temps, car le Portugais a affirmé son désir de rester de nombreuses saisons au sein du club de la capitale.

Depuis cet été, le PSG est entraîné par Luis Enrique. Ce dernier a pris la succession de Christophe Galtier, et il a décidé d'organiser son équipe majoritairement en 4-3-3. Un schéma de jeu où Vitinha a trouvé sa place.

Vitinha se voit pendant longtemps au PSG

Arrivé l'année dernière au PSG, Vitinha a alterné le bon et le moins bon durant la saison 2022-2023. Il semble dorénavant beaucoup plus à l'aise, au point de vouloir s'inscrire dans la durée à Paris, comme il l'a déclaré à Téléfoot . « J’aime ma vie ici, j’espère que je vais rester longtemps ici. »

Le prochain transfert du PSG est déjà acté https://t.co/FHUKK5q6y6 pic.twitter.com/PLMFAKfuxk — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Manuel Ugarte, la sensation au milieu

Si Vitinha se montre autant à l'aise en ce début de saison, c'est peut-être grâce aux coéquipiers qui l'accompagnent au milieu de terrain. Le Portugais est souvent entouré de Warren Zaïre-Emery, et Manuel Ugarte. L'Uruguayen est la sensation parisienne dans l'entrejeu, grâce à sa combativité et son nombre incalculable de ballons récupérés. De son côté, le Français n'en finit plus d'impressionner, alors qu'il n'a même pas encore 18 ans.