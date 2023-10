PSG : Luis Enrique reçoit un avertissement

Thomas Bourseau

Luis Enrique a emballé tout le monde de par le jeu qu’il prône depuis le début de la saison. Néanmoins, sa dernière idée tactique en 3-4-3 à Clermont (0-0) n’a pas été une réussite pour le PSG. L’occasion pour Daniel Riolo de remettre les pendules à l’heure avec un retour aux bases obligatoire pour Newcastle.

À l’occasion du déplacement à Clermont samedi (0-0), qui en a précédé un autre pour le compte de la Ligue des champions face à Newcastle la semaine prochaine, Luis Enrique a choisi d’innover avec un 3-4-3 alors que le PSG avait sorti deux grosses prestations face à l’OM (4-0) et au Borussia Dortmund (2-0) avec un 4-3-3 bien solide.

Riolo pas emballé par le 3-4-3 de Luis Enrique

Le choix tactique de l’entraîneur du PSG ne s’est pas avéré payant puisque le club de la capitale n’a pas fait mieux que de rapporter le point du match nul de Clermont. De quoi pousser Daniel Riolo à aller droit au but sur les ondes de RMC . L’éditorialiste de la radio a demandé à Luis Enrique de revenir aux bases pour Newcastle et la Ligue des champions mercredi prochain.

«J’irais avec un 4-3-3 bien normal et je ne tenterais pas de fantaisies à St James Park»