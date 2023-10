PSG : En direct, Riolo balance Mbappé !

Thomas Bourseau

Que ce soit face à l’OM (4-0) où il a rapidement été touché à la cheville ou bien lors du déplacement à Clermont samedi (0-0), Kylian Mbappé a été un tantinet en dessous de ce qu’il propose habituellement. De quoi permettre à Daniel Riolo de dresser un léger constat sur la situation autour de l’attaquant du PSG.

Pour le déplacement à Clermont samedi (0-0) qui précédait un autre voyage loin de Paris pour la Ligue des champions à Newcastle mercredi prochain, Luis Enrique a décidé de mettre en place un 3-4-3 avec Bradley Barcola en piston gauche notamment et une attaque composée de Randal Kolo Muani, d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé.

«Il est même en dessous de moyen en ce moment, il faut le dire clairement»

Malgré les interrogations entourant sa présence samedi à Clermont en raison de l’état de sa cheville, Kylian Mbappé a tout de même pris part à la partie, sans véritablement peser. De quoi un tantinet agacé Daniel Riolo qui a vidé son sac sur la situation actuelle entourant Mbappé sur les ondes de RMC samedi soir. « Honnêtement, il est même en dessous de moyen en ce moment, il faut le dire clairement. J’aime pas ce qu’il fait sur le terrain, je n’aime pas son attitude. Est-ce que c’est l’attitude d’un mec qui, puisqu’il n’est pas bien physiquement, s’en veut de ne pas être bien parce qu’il voit que ses performances ne sont pas bonnes ».

PSG : Il vend la mèche pour l’avenir de Mbappé ? https://t.co/E0WA0Eobqa pic.twitter.com/E1yyLIr5Xq — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

«On a la bande à «Kyky» au complet»