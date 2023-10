Mbappé choqué, il répond à la star du PSG

Thibault Morlain

Quelques heures seulement après le match nul du PSG face à Clermont, Kylian Mbappé et quelques uns de ses coéquipiers étaient au Zénith pour assister au combat de MMA entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Alors que cela n’aura duré que 9 secondes, Mbappé a été choqué par ce qu’il a vu et de manière dont Doumbé s’est imposé. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de répondre à la star du PSG.

Ce samedi soir, il y avait du très beau monde au Zénith de Paris. Non pas à cause de la Fashion week qui se déroule actuellement dans la capitale française, mais pour une soirée de MMA avec la carte du PFL. Toute le monde était là pour voir le premier combat de l’attraction, Cédric Doumbé. Opposé à Jordan Zebo, l’ancien kick-boxeur de 31 ans est passé des paroles aux actes puisqu’il a envoyé son adversaire au tapis en seulement 9 secondes.

🤯💥 Mbappé et les joueurs du PSG choqués par le KO en 5 secondes de Doumbé sur Zebo au PFL Paris 🇫🇷 ! 🚨 Exclu @RMCSportCombat pic.twitter.com/5ON0rAqs8N — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 30, 2023

Mbappé n’en revient pas

Alors que les débuts de Cédric Doumbé au PFL étaient très attendus, on n’a pas été déçu. La victoire du Français a été impressionnante et ce KO a d’ailleurs choqué tout le monde au Zénith. A commencer par Kylian Mbappé. Présent au bord de la cage, le joueur du PSG est resté bouche béé devant le spectacle.

La réponse de Doumbé