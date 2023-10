Au PSG, Luis Enrique fait un heureux !

Thomas Bourseau

Après une pige plutôt mitigée avec Christophe Galtier à la tête de l’effectif, le PSG a fait le choix de confier les clés du vestiaire parisien à Luis Enrique. De par son style de jeu et son management, Enrique fait déjà l’unanimité auprès du président Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi de Vitinha qui revit sous les ordres de l’Espagnol.

Luis Enrique a débarqué à la dernière intersaison après un break de six petits mois et la désillusion de l’Espagne en Coupe du monde au Qatar. Au PSG, le technicien ibérique qui a notamment raflé la Ligue des champions avec le FC Barcelone fait l’unanimité.

Nasser Al-Khelaïfi tire son chapeau à Luis Enrique

Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi en personne qui affirmera le contraire. Le président du PSG a fait savoir au début du mois de septembre tout le bien qu’il pensait du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. « Moi aussi je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, dès le début de saison avec notre coach. On a beaucoup souffert ces dernières années ; on veut vraiment voir notre équipe jouer au foot ».

«Je sens que les idées que le coach a, c’est bon pour mon style de jeu»