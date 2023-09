«Unique», un phénomène a échappé au PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a réalisé un recrutement intéressant. Mais il y a quelques mois, le club de la capitale a subi un gros échec avec Mykhailo Mudryk. Convoité par la formation parisienne, le joueur de 22 ans a opté pour un transfert à Chelsea. Et si l'Ukrainien galère pour le moment chez les Blues, Mauricio Pochettino n'a pas manqué de vanter son profil.

Mais depuis son arrivée en janvier 2023, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu pour le joueur de 22 ans.

Convoité par le PSG, Mudryk n’y arrive pas à Chelsea

Confronté à une grosse concurrence à son poste, Mykhailo Mudryk n’a toujours pas réussi à s’imposer en Premier League. Malgré tout, le phénomène formé au Shakhtar Donetsk continue d’être encouragé par Mauricio Pochettino. L’ancien coach du PSG estime d’ailleurs que son joueur fait de gros efforts pour se faire sa place à Chelsea.

«C’est un joueur unique»