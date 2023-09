Luis Enrique - PSG : «Quand t’as un CV pareil…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a mené une petite révolution en changeant totalement de stratégie. Un changement radical incarné par Luis Enrique, qui a pris la succession de Christophe Galtier sur le banc parisien. Contacté par le10sport.com, Jérôme Rothen est déjà conquis par le choix du nouvel entraîneur et rappelle qu'avec «un CV pareil, ce n'est pas par hasard» de voir l'Espagnol obtenir des résultats si rapidement.

Après une saison délicate, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Pour le remplacer, c'est Luis Enrique qui a été choisi. L'ancien coach du FC Barcelone était libre sur le marché, et le club de la capitale a sauté sur l'opportunité. Un choix qui s'avère payant pour le moment puisque le technicien espagnol semble déjà avoir posé sa patte sur l'effectif et le jeu parisien. Pour le10sport.com , Jérôme Rothen se montre d'ailleurs impressionné par le travail de Luis Enrique depuis qu'il a été nommé sur le banc du PSG.

Luis Enrique au PSG, Jérôme Rothen valide

« Ce qui est plus surprenant, de façon agréable, côté parisien, c'est qu'en très peu de temps, ils arrivent quand même à dégager beaucoup de force collective. Et c'est quand même le mérite de l'entraîneur », nous explique celui qui officie sur RMC dans Rothen s'enflamme . Et l'ancien joueur du PSG assure également qu'il n'a jamais douté des qualités de Luis Enrique.

«Je ne suis pas surpris»