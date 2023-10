Il a choqué Mbappé et les stars du PSG !

Thibault Morlain

Journée chargée ce samedi pour les joueurs du PSG. Dans l’après-midi, la bande à Kylian Mbappé a fait le déplacement à Clermont pour affronter les joueurs de Pascal Gastien. Alors que les Parisiens n’ont pu faire mieux qu’un match nul, ils sont ensuite vite rentrés à Paris pour assister à la soirée du PFL et regarder le combat de Cédric Doumbé. Kylian Mbappé et compagnie sont alors restés sans voix.

Quelques semaines après l’UFC à Paris, c’est une autre organisation de MMA qui organisait un événement dans la capitale française. Ce samedi soir, les fans s’étaient réunis en nombre au Zénith de Paris pour assister à la carte du PFL. Et il y avait de beaux combats à voir avec notamment les débuts dans cette organisation d’Abdoul Abdouraguimov, mais aussi et surtout Cédric Doumbé. Opposé à Jordan Zebo, il a fait venir du très beau monde à l’instar notamment des stars du PSG. Au bord de la cage, on a notamment pu voir Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani.

Ils n’en reviennent pas du KO de Doumbé

L’événement de cette soirée du PFL était donc le combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Et cela n’aura duré… que 9 secondes. En effet, après avoir parlé, Doumbé a tenu ses paroles en envoyant son adversaire KO avec un seul coup. De quoi alors choquer toute la salle, mais aussi les stars du PSG. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux suite à l’incroyable victoire de Cédric Doumbé, on a ainsi pu voir Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et compagnie, la tête dans les mains, ne pas en revenir après ce qu’ils venaient de voir.

🤯💥 Mbappé et les joueurs du PSG choqués par le KO en 5 secondes de Doumbé sur Zebo au PFL Paris 🇫🇷 ! 🚨 Exclu @RMCSportCombat pic.twitter.com/5ON0rAqs8N — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 30, 2023

