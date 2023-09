«C'est une blague» : Le PSG lance un avertissement au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Président de l'ECA, en plus de ses fonctions au PSG, Nasser Al-Khelaïfi est l'un des plus fervents opposants à la création d'une Super Ligue. Le dirigeant qatari s'est rangé du côté de l'UEFA depuis le début et a contribué à l'élaboration de la nouvelle formule de la Ligue des champions. C'est la raison pour laquelle il lance un avertissement au Real Madrid et au FC Barcelone en leur recommandant d'envisager l'arrêt du projet Super Ligue.

Depuis quelques années, Nasser Al-Khelaïfi est le visage de l'opposition au projet de Super Ligue. En sa qualité de président de l'ECA, le patron du PSG a même participé à l'élaboration de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Et le dirigeant qatari recommande au Real Madrid et au FC Barcelone, les deux derniers clubs encore engagés pour le projet de la Super Ligue, de suivre son exemple.

«Je leur dis et leur conseille seulement de revenir à l’ECA»

« Ces clubs (le Barça et le Real Madrid) savent que je ne mentionne jamais leurs noms. Je leur dis et leur conseille seulement de revenir à l’ECA dès qu’ils le souhaitent. Qu’ils rejoignent la famille. Ils sont les bienvenus. La Juventus s’est déjà retirée du projet de Super Ligue », confie le président du PSG pour le média Meczyki , avant d'interpeller les deux géants espagnols.

«La Super Ligue aujourd’hui est une blague»