Mbappé a un rêve, il fait une demande au PSG

Benjamin Labrousse

L’année 2024 sera marquée par deux événements importants pour les sélections nationales : l’Euro qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, mais également les Jeux Olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août à Paris. Alors que côté français, plusieurs stars comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann souhaitent participer aux JO, Philippe Diallo a fait passer un message aux clubs français à ce sujet. Explications.

100 après, les Jeux olympiques sont de retour à Paris. La ville lumière se prépare déjà à accueillir cet événement mondial, pour une édition très attendu par tout le peuple français. Au niveau de l’équipe de France de football olympique, de nombreux changements se sont produits ces derniers mois, avec la nomination de Thierry Henry en tant que nouveau sélectionneur des Bleuets, et chargé de diriger la France Olympique. L’ancien attaquant de légende devrait pouvoir compter sur la présence de Kylian Mbappé (PSG), qui rêve de prendre part à ces Jeux olympiques.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann veulent participer aux JO

Mais pour rappel, Thierry Henry ne pourra compter que sur trois joueurs dépassant les 23 ans dans son effectif. Pour le moment, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont les deux principaux candidats à une participation aux JO. Interrogé par Ouest-France au sujet de l’importance de cet événement footballistique, le président de la FFF Philippe Diallo souhaite de la considération des clubs de Ligue 1 pour ces Jeux olympiques.

« Il faut qu’on apporte les garanties aux clubs »