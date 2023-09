PSG/OM : «J’ai ressenti une grande fierté»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis longtemps, le PSG semble pouvoir compter sur des joueurs attachés au club et qui semblent prêts à tout pour défendre les couleurs du club parisien. Cela tombe bien, c'est exactement ce genre de mentalité qui était attendue par Jérôme Rothen. Contacté par le10sport.com, l'ancien numéro 25 du PSG se réjouit donc du virage radicale qui a été pris par la direction du club de la capitale cet été.

Les saisons précédentes, la rupture semblait importante entre les supporters du PSG et les stars qui composaient l'effectif. Les exemples sont nombreux. On peut citer les insultes régulières à l'encontre de Lionel Messi ou encore la présence de certains Ultras devant le domicile de Neymar. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Mais la direction parisienne semble avoir pris la mesure du gouffre qui séparait ses supporters de ses joueurs. C'est ainsi qu'une large revue d'effectif a été opérée cet été. Plusieurs stars sont partis (Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos), laissant place à des joueurs plus jeunes et visiblement attachés au PSG tels que Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, voire Warren Zaïre-Emery qui prend une énorme dimension au PSG. Un renouveau qui s'est clairement vu lors de la large victoire contre l'OM (4-0) à l'issue de laquelle les joueurs parisiens sont allés communier avec les supporters, entonnant les chants du PSG. Un changement radical d'état d'esprit par rapport aux saisons précédentes. Contacté par le10sport.com , Jérôme Rothen ne cache pas sa joie.

A l'occasion de la semaine spéciale "Perdu de vue" pour @Rothensenflamme, Jérôme Rothen s'est confié pour @le10sport et affirme sa fierté de retrouver des personnalités du football qui avaient disparu de l'espace médiatique. Merci à @RothenJerome !https://t.co/y1v73z9a05 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) September 27, 2023

«T'identifier assez vite à un club comme ça, cela montre beaucoup de force»

« J'ai ressenti une grande fierté de voir des joueurs qui connaissent l'importance de mettre ce maillot, le poids de ce maillot, le respect de ce maillot. Je ne demande pas à ce que tous les joueurs soient des fanatiques, et des Ultras, ce n'est pas le but. Mais c'est bien d'avoir des repères quand même. Et t'identifier assez vite à un club comme ça, cela montre beaucoup de force. Et les gens vont d'autant plus s'attacher », nous explique l'ancien joueur du PSG, qui officie désormais sur RMC dans son émission Rothen s'enflamme . « Je reste persuadé que c'est un grand plus pour le PSG d'avoir ces joueurs qui n'existaient pas la saison dernière. Et on a trop reproché ce manque d'attache des joueurs au Paris Saint-Germain, et là les joueurs sont attachés. Après, c'est toujours pareil, à la fin ce sont les prestations qui feront la différence. Mais c'est quand même plus simple, même en terme d'adaptation », ajoute Jérôme Rothen qui poursuit en glissant un petit tacle à peine dissimulé à certains joueurs qui composaient l'effectif la saison dernière.

«T'identifier assez vite à un club comme ça, cela montre beaucoup de force»