Le PSG humilie l’OM, un joueur jubile

Le PSG n'a laissé aucune chance à une équipe marseillaise, alors en pleine crise, dimanche dernier. Le club parisien l'a emporté facilement au Parc des Princes grâce à des buts d'Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Manuel Ugarte, qui vivait son premier Classique, a livré ses impressions sur ce match spécial.

Il n'y a pas eu photo dimanche dernier. Le PSG s'est montré nettement supérieur à l'OM, qui avait vécu une semaine agitée, marquée par le départ de Marcelino et les menaces proférées à l'encontre de Pablo Longoria. Les hommes de Luis Enrique l'ont emporté au Parc des Princes grâce à des buts inscrits par Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos (victoire 4-0). Arrivé cet été, Manuel Ugarte a goûté pour la première fois à une telle ambiance.

« On sentait que c'était un match spécial »

Lors d'un entretien accordé à PSG TV, Ugarte est revenu sur cette rencontre. Le joueur a apprécié le soutien apporté par le public parisien lors de ce match spécial « Dans le club, on sentait déjà que c'était un match spécial. Et heureusement, nous avons gagné et nous avons fait ce qu’il fallait sur le terrain. Évidemment, j'étais un peu nerveux avant le match, mais j'étais très heureux de l'atmosphère. L'ambiance était incroyable. Et moi, je me suis senti bien » a déclaré le milieu de terrain.

Ugarte parle de son rôle dans cette victoire