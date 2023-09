PSG : Le rêve de Kylian Mbappé déjà brisé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est un secret pour personne, l'un des rêves de Kylian Mbappé est de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques, chez lui à Paris, l'été prochain. Néanmoins, rien n'oblige le PSG à le libérer, ni l'équipe de France à le sélectionner alors que l'Euro se disputera quelques jours avant et reste la priorité comme le rappelle Hubert Fournier, Directeur technique national.

L'été 2024 s'annonce brûlant pour Kylian Mbappé qui devra bien évidemment réglé son avenir en club alors que son contrat s'achève le 30 juin prochain avec le PSG. Mais sur le plan international aussi cela risque d'être animé. Et pour cause, le crack de Bondy tentera de décrocher son premier Euro avec l'équipe de France dont il porte désormais le brassard de capitaine. Le tournoi se disputera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, soit dix jours avec le début du tournoi olympique auquel rêve de participer Kylian Mbappé. Mais Hubert Fournier, Directeur technique national, assure qu'il n'y a pas de discussions à ce sujet pour le moment.

Pour la FFF, la priorité c'est l'Euro, pas les JO

« Non », pose-t-il d'emblée dans les colonnes de L'EQUIPE , avant d'apporter des précisions : « La priorité pour la Fédération, c'est l'Euro. On y va par étapes. À l'issue de l'Euro, des choix seront faits en commun accord avec Thierry et Didier (Deschamps) pour faire en sorte qu'on ait la meilleure équipe possible pour Paris 2024. Là-dessus, on est très clairs à la Fédération . »

Thierry Henry pour faire la différence ?