Un joueur du PSG défie Mbappé pour le Ballon d’or !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été très inspiré la saison passée, que ce soit avec le PSG ou bien avec l’équipe de France en Coupe du monde. De quoi lui permettre d’être un sérieux candidat pour le Ballon d’or aux yeux d’Achraf Hakimi. Gianluigi Donnarumma a également évoqué le Ballon d’or, mais pour lui à l’avenir. Explications.

De par ses statistiques personnelles et ses performances avec l’équipe de France à la Coupe du monde, Kylian Mbappé est un candidat naturel au Ballon d’or 2023 aux côtés d’Erling Braut Haaland ainsi que Lionel Messi, champion du monde avec la sélection argentine au Qatar.

Pour Hakimi, Mbappé mérite d’être sacré Ballon d’or

Avec le PSG, Kylian Mbappé a inscrit 41 buts et délivré 10 passes décisives en 43 apparitions la saison passée. Et en ce début d’exercice, Mbappé n’a pas perdu son sens du but avec ses 8 réalisations. Pour Achraf Hakimi, son coéquipier et ami au PSG, Mbappé « mérite de gagner le Ballon d'or. Par rapport à ce qu'il a fait sur cette dernière année ».

Le PSG a un objectif pour Mbappé https://t.co/B9VrFU1oFw pic.twitter.com/u9XBaIBEyB — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

«Le Ballon d'Or n'est pas facile, mais c'est bien de rêver»