«On en fait des tonnes» : Il recadre une recrue du PSG !

Thomas Bourseau

Le processus de formation de Bradley Barcola n’est pas encore arrivé à son terme. C’est du moins le constat dressé par Daniel Riolo ces dernières heures après la prestation de la recrue estivale du PSG face à Clermont (0-0). L’éditorialiste de RMC a décidé de calmer l’emballement général à son sujet.

Le Paris Saint-Germain s’est montré particulièrement actif sur le dernier mercato estival. Lors des derniers jours du marché des transferts, le PSG bouclé les venues de sa onzième et douzième recrue qu’étaient Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.

Pour Riolo, Barcola n’est «pas fini»

Pour ce qui est de l’ailier formé à l’OL, malgré ses 21 ans, Daniel Riolo a calmé tout le monde en expliquant sur les ondes de RMC pour l’ After Foot que Bradley Barcola n’était tout simplement « pas fini ».

A peine arrivé, un joueur du PSG fait son mea-culpa https://t.co/ytPpZa7gEQ pic.twitter.com/4JIFj1jEjQ — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

«Ce n’est pas encore un joueur de top niveau Barcola»