L’ASSE le lâche, il finit en pleurs

Cet été, le RC Lens a recruté Ruben Aguilar. Un joueur, qui a failli tout plaquer il y a quelques années. Alors non-retenu par l'ASSE, le joueur avait sérieusement songé à se reconvertir. Mais à Grenoble, l'arrière droit s'est accroché, et a finalement réussi à retrouver le professionnalisme. Il est revenu sur ce début de carrière compliqué.

Dans les ultimes instants du mercato estival, le RC Lens est parvenu à s'attacher les services de Ruben Aguilar. Arrivé en provenance de l'AS Monaco, l'arrière droit s'est intégré à la formation de Franck Haise et s'offre le droit de disputer la Ligue des champions avec l'équipe nordiste. Une fierté pour le joueur de 30 ans, qui revient de loin. Car il y a quelques années, Aguilar avait sérieusement pensé à titrer un trait sur sa carrière de footballeur. En 2013, il n'avait pas été conservé par l'ASSE, ce qui lui avait mis un coup au moral.

« Il y a eu beaucoup de pleurs »

« Au bout de mes deux années de stagiaire au centre de formation de l'ASSE, je n'ai pas été conservé. Retour à la case départ, à Grenoble, en réserve, en DHR. Il y a eu beaucoup de pleurs mais je ne regrette à aucun moment ces passages qui m’ont forgé. Je vais essayer d’inculquer ça à mes enfants, ne jamais lâcher, toujours y croire. J’étais au chômage. Un moment, on se demande quand même ce qu’on va faire. J’ai un BEP vente, vendeur ? Retourner dans la vie "normale" ? » a lâché Aguilar lors d'un entretien accordé à La Voix Du Nord .

