Zidane, Arabie Saoudite... Le projet attendu à l'OM le fait rêver

C'est la petite bombe de la semaine. Plusieurs informations ont circulé concernant une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l'OM en cas de rachat du club phocéen par l'Arabie Saoudite. Des rumeurs commentées par Jérôme Rothen qui se montre très enthousiaste à l'idée de voir débarquer l'ancien numéro 10 de l'équipe de France au cœur d'un tel projet.

C'est la folle rumeur qui a circulé ces derniers jours. Zinedine Zidane serait prêt à accepter de s'asseoir sur le banc de l'OM si le club était racheté par l'Arabie Saoudite. Un investissement de 300M€ sur le mercato serait même prévu. Néanmoins, alors que Mundo Deportivo révélait que Zinedine Zidane avait refusé une proposition de Pablo Longoria, Jérôme Rothen dément cette information.

Rothen dément les contacts Longoria/Zidane...

« Le fantasme? Il existera toujours tant que ça aura pas été effectif. Il y aura toujours ce fantasme quand il se passe des choses bizarres dans ce club où il y a une énorme pression, où il y a une crise comme en ce moment. Automatiquement, il y a un banc qui se libère et les gens tout de suite reviennent à la référence : c’est Zinédine Zidane sur le banc. On a enquêté. Parce qu’on a aussi entendu des choses hier sur le fait que Zidane avait été contacté, ce qui est totalement faux par Pablo Longoria pour prendre la suite de Marcelino. Donc ça, c’est la première chose. Donc on ne va pas parler de cette rumeur là parce que c’est une fausse rumeur », explique d'emblée l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de toutefois afficher son enthousiasme quant à la possibilité de voir Zinedine Zidane sur le banc d'un OM racheté par l'Arabie Saoudite.

... mais rêve d'un projet colossal à l'OM