Après Mbappé, un crack français a recalé le Real Madrid !

Lors de l'été 2022, le Real Madrid était tout proche de signer Kylian Mbappé. Mais au dernier moment, l'attaquant français a changé d'avis et a prolongé au PSG. Toutefois, le Bondynois n'est pas le seul crack tricolore à avoir recalé le club madrilène cet été-là. Convoité par les Merengue, Mathys Tel a privilégié un transfert au Bayern Munich et il n'a pas manqué d'expliquer sa décision.

«Je n’étais fixé que sur le Bayern»

En effet, le Real Madrid en pinçait également pour Mathys Tel, révélation du Stade Rennais. Mais ce dernier a privilégié un transfert au Bayern Munich, et il n’a pas manqué d’expliquer sa décision. « C’est vrai que beaucoup de clubs étaient sur moi. Mais je n’étais fixé que sur le Bayern parce que j’ai apprécié leur projet. J’ai énormément aimé les hommes qui étaient derrière (ce projet) » a confié Mathys Tel dans un entretien accordé à Carré .

«Ça a été fait dans un timing assez intense»