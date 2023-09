Il quitte le PSG... et recale l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG en fin de saison dernière, Christophe Galtier aurait pu rejoindre l'OM ces dernières heures après la démission de Marcelino. Selon nos informations, l'ancien coach de l'ASSE a toutefois décliné cette offre. Une question de timing, mais pas seulement. L'idée de Christophe Galtier est toujours de tenter une aventure à l'étranger.

Ces derniers jours ont été animés du côté de l'OM. Et pour cause, il y a 10 jours, Marcelino annonçait son démission, poussant ainsi Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouveau coach. Gennaro Gattuso a ainsi débarqué après que Jacques Abardonado a assuré un court intérim. Mais avant cela, la priorité du président de l'OM se nommait Christophe Galtier.

EXCLU @le10sport : Christophe Galtier était la priorité de Pablo Longoria pour succéder à Marcelino et c’est lui qui a refusé l’OM https://t.co/UJu0bBdQt1 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) September 29, 2023

Galtier refuse l'OM pour question de timing

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité de Pablo Longoria se portait bien vers l'ancien entraîneur du PSG. Cependant, Christophe Galtier a décidé de décliner l'offre de l'OM. Le contexte était trop difficile, d'autant plus que le natif de Marseille a rendez-vous au tribunal le 15 décembre prochain dans le cadre de l'affaire de harcèlement moral et de propos supposés raciste du temps où il officiait à l'OGC Nice.

Vers un retour à l'étranger ?