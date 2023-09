Le PSG lâche 50M€ et sauve un joueur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, le PSG s'est attaché les services de Bradley Barcola, déboursant près de 50M€. Un transfert qui grandement fait parler, notamment à Lyon où le départ d'un nouveau jeune joueur issu du centre de formation n'a pas manqué d'être critiqué. Cependant, Moussa Dembélé, qui a refusé de prolonger son contrat à l'OL cet été, valide totalement la décision de son ancien coéquipier.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif, le PSG n'avait pas hésité à lâcher quasiment 50M€ pour recruter Bradley Barcola dans les dernières heures du mercato. Un transfert qui avait été vivement commenté du côté de l'OL qui voyait un autre espoir issu de son centre de formation quitter le club après Malo Gusto et Castello Lukeba. Néanmoins, Moussa Dembélé, qui a lui aussi quitté Lyon cet été, estime à l'inverse que Bradley Barcola a eu parfaitement raison de rejoindre le PSG pour poursuivre son évolution.

Dembélé valide le choix de Barcola

« L’environnement y est malsain, pas propice à l’épanouissement. Je suis parti tout comme Malo (Gusto), Castello (Lukeba) et Bradley (Barcola), qui eux aussi ont bien fait de partir pour progresser, être dans une dynamique meilleure pour leur développement et gagner plus d’argent. Comme Lucas Paqueta ou Bruno Guimarães ont eu raison de partir. Regardez comment ils s’éclatent ! Ils sont adulés, respectés et kiffent leur vie. L’OL est également bien content d’empocher de l’argent grâce à eux », lance le buteur d'Al-Ettifaq FC dans une interview accordée à Foot Mercato .

Barcola «a bien fait de partir pour progresser»